Sat.1 22:10 bis 23:05 Krimiserie Criminal Minds Die Kreise der Hölle USA 2014 2016-09-29 01:10 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Garcia will in Texas mit dem Mann reden, der sie und Reid fast getötet hat. Sie will verhindern, dass die Todesstrafe angewandt wird. Der Täter will aber gar nicht mit ihr reden In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Shemar Moore (Derek Morgan) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Joe Mantegna (David Rossi) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Karen Gaviola Drehbuch: Janine Sherman Barrois, Jeff Davis Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16