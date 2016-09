Sat.1 16:00 bis 17:00 Reportage Auf Streife - Berlin D 2016 2016-10-02 06:00 16:9 HDTV Merken Die Polizei wird zu einem Parkplatz gerufen. Einer Frau wurde mit einem perfiden Trick das Auto gestohlen. Das besonders Schlimme daran: Der Täter ist nun auch im Besitz ihres Wohnungsschlüssels - und zu Hause ist ihre kleine Tochter, ganz allein. - In der Sporthalle einer Schule finden die Beamten einen betrunkenen, nackten Lehrer, der an eine Sprossenwand gefesselt wurde. Hatte er etwa ein erotisches Date mit einer Schülerin? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife - Berlin