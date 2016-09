TLC 23:50 bis 00:45 Dokusoap Tödliche Verwandtschaft Die Williams-Brüder USA 2014 Merken Matthew und Tyler Williams wurden von ihren Eltern streng nach der Bibel erzogen und wuchsen in einer Art Garten Eden auf, den sich ihr Vater nach seinen sehr speziellen Ansichten geschaffen hatte: Der religiöse Fanatiker verlangte von den Söhnen, in seine Fußstapfen zu treten und nach seinen Glaubensrichtlinien zu handeln. Als die beiden älter wurden, verlor er die Kontrolle. Matthew und Tyler waren nun auf einer andauernden Säuberungsmission, um die Welt von Sündern und unreinen Individuen zu befreien. Doch sie waren nicht bereit, die Verantwortung für ihre Gräueltaten zu übernehmen: Das Blut, das an ihren Händen klebte, wurde stets im göttlichen Auftrag vergossen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elliott Bales (Det. Dean Sockwell) Rene Dechaine (Police Officer) Vince Eisenson (Tyler Williams) Dave Ferrier (Gary Matson) Brian Foreman (Detective) Fred Gusoff (Dan Martin) Martha McConnell (Support Group Member) Originaltitel: Evil Kin