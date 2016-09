TLC 19:20 bis 20:15 Dokusoap My Big Fat Gypsy Wedding Halloween-Brautschau USA 2011 Merken Priscilla verließ mit elf Jahren die Schule, um sich in ihre Aufgaben als Ehefrau einweisen zu lassen. Nun im Alter von 14 Jahren benötigt sie zu ihrem vermeintlichen Glück nur noch einen passenden Ehemann. So organisiert ihr Vater eine gigantische Halloween-Party, auf der Priscilla von Kopf bis Fuß mit Kristallen geschmückt erscheinen soll. Allein ihre Stiefel wurden dafür mit 40 000 Swarovski-Steinen besetzt. Doch dann geschieht ein Mord in der Familie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Big Fat American Gypsy Wedding