TLC 17:55 bis 18:20 Dokusoap Alle meine Frauen Die Hochzeit USA 2010 Merken Der große Tag ist endlich da! Heute wird Kody Brown seine Verlobte Robyn in einer polygamen Zeremonie heiraten und als vierte Frau in seine Großfamilie einführen. Doch leider brauen sich Wolken am Horizont zusammen, und alle befürchten, dass die Hochzeit buchstäblich ins Wasser fällt. Außerdem hat das Brautpaar die Einladungen mit der falschen Adresse verschickt und braucht einen Notfallplan. Kodys erste Frau Meri ist wehmütig und wäre gern an der Stelle ihrer neuesten Schwester, um ihre eigene Hochzeitsnacht noch einmal zu erleben. Und auch Robyns Tochter Breanna hat schlechte Laune und weigert sich, für die Familienfotos zu lächeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sister Wives