TLC 13:45 bis 14:45 Dokusoap Fashionistas - Shoppen mit Stil Beim Pferderennen GB 2012 Mit welchem Outfit ist man passend gekleidet, um mit seinem neuen Chef einen Tag beim Pferderennen zu verbringen? Keine leichte Aufgabe für die vier "Fashionistas"-Kandidatinnen, die in dieser Folge der Shopping-Show gegeneinander antreten: Modestudentin Jade, Teilzeitmodel Breeny, Hausfrau Amanda und Pflegerin Lou haben nur 20 Minuten Zeit, um ihr Styling-Talent zu beweisen. Nach dem ersten Wettbewerb liegen Jade und Lou vorn. Doch wer wird die zweite Challenge - die perfekte Garderobe für eine Fahrt auf der Luxusyacht - am besten meistern? Originaltitel: Ultimate Shopper