TLC 11:55 bis 12:20 Dokusoap Kitchen Boss: Buddys Familienrezepte Mardi Gras USA 2011-2012 Für alle Karnevalsfreunde, die es am Faschingsdienstag nicht auf die Party-Meile in der Bourbon Street in New Orleans schaffen, hat Buddy Valastro ein spezielles Menü zusammengestellt, das die Fete direkt ins heimische Esszimmer bringt. Bei Austern nach Rockefeller-Art, Buddys Muffuletta-Sandwiches, deftigem Meeresfrüchte-Eintopf mit Würstchen und dem traditionellen Königskuchen kommen selbst Partymuffel in Feierlaune.