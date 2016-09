TLC 05:55 bis 06:15 Dokusoap Mein Traum in Weiß Für jedes Problem ein Randy USA 2009 Merken Rachel ist eine große Herausforderung für Stylistin Sarah. Selbst nach stundenlangem Anprobieren will der zukünftigen Braut kein Kleid gefallen. Als Randy dazukommt, hat er die rettende Idee. Wird er Rachel überzeugen können? Theresa ist eine schwierige Kundin. Kein Kleid schmeichelt ihrer Figur, kein Modell sitzt richtig gut. Nachwuchs-Stylist JB ist verzweifelt. In seiner Not bittet er Randy um Hilfe. Er soll der kritischen Braut zu ihrem "Traum in Weiß" verhelfen. Auch Melissa ist völlig planlos. Bald ist Hochzeit, aber die Braut hat sich noch keine Gedanken über ihr Brautkleid gemacht. Das Budget ist außerdem sehr klein. Ob Randy auch hier das Problem lösen kann? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Say Yes to the Dress

