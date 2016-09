RTL Passion 04:15 bis 04:45 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-10-01 13:15 Merken Vanessa, Carmen und Christoph atmen erleichtert auf, als sie von Richard und Ben die Nachricht erhalten, dass es ihnen gelungen ist, ohne Visum nach Russland einzureisen. Doch den beiden steht noch der gefährlichste Teil bevor: Das Treffen mit dem Waffenhändler. Während Zuhause alle hoffen, dass alles gutgeht, droht die Situation am Übergabeort zu eskalieren. Marian macht sich noch Hoffnung auf eine zweite Chance mit Lena. Um ihr zu beweisen, dass er noch der Mann ist, auf den sie zählen kann, hatte er kurzfristig einen Knochenjob angenommen. Doch bevor er Lena in einer großen Geste das Geld davon übergeben kann, erfährt er, dass die Sache zwischen Lena und Patrick während seiner Abwesenheit ernster geworden ist. Als Ingo nach Essen zurückkehrt, wird er brutal aus seiner Bea-Manie gerissen: Diana ist mit einem lebensgefährlichen Virus infiziert. Beklommen erinnert er sich an sein Verhalten der letzten Wochen und wie sehr er Diana verletzt hat. Ingo muss Diana unbedingt sehen, um ihr persönlich zu sagen, wie leid ihm alles tut, doch Diana steht unter strenger Quarantäne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt