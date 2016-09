RTL Passion 22:10 bis 22:40 Daily Soap Unter uns D 2016 2016-09-29 04:45 Merken Valentin wird von Marios Gang dazu gezwungen, sich an dem Einbruch zu beteiligen. Als der Wachmann verfrüht zurückkommt, ist es ausgerechnet Valentin, der Mario rechtzeitig zur Hilfe eilt. Mario ist beeindruckt und nimmt Valentin in die Gang auf. Mit neu erstarktem Selbstbewusstsein geht Valentin zu dem Treffen mit Jule. Als die von seinem veränderten Auftreten sehr angetan ist, geht Valentin aufs Ganze... Sina wünscht sich die Freundschaft mit Elli zurück und arbeitet heimlich an einer Mappe, in der sie alles, was sie bei Prof. Dr. Hütte gelernt hat, für Elli zusammenfasst. Als Elli ihr jedoch einmal mehr die kalte Schulter zeigt, wirft Sina die Mappe gekränkt weg. Bambi spielt die Mappe jedoch ohne Sinas Wissen Paco zu, der sie an Elli weiterreicht. Elli glaubt im ersten Moment, dass Sina mal wieder ihre geistige Überlegenheit demonstrieren will. Doch als Sinas Geste doch noch ihre Wirkung zeigt, versöhnt sich Elli zu Sinas Erleichterung gerührt mit ihrer besten Freundin. Till beschuldigt Eva weiterhin, ihm die Schwangerschaft verschwiegen und Ute hinter seinem Rücken zur Abtreibung gedrängt zu haben. Als Eva Till Selbstgerechtigkeit vorwirft, kocht ein Streit hoch, in dem Eva ihre ehrliche Angst gesteht, Till zu verlieren. Till beteuert, dass er nur sie liebt, und versucht eine für alle Beteiligten erträgliche Vereinbarung mit Ute zu treffen. Ute ist froh, dass Till zu seiner Verantwortung als Vater stehen will, und zeigt sich mit allem einverstanden. Doch Till ahnt, dass ihm ein schwieriger Spagat bevorsteht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Claudelle Deckert (Eva Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns