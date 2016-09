RTL Passion 15:55 bis 16:20 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 2016-09-29 21:45 Merken Emily und Jasmin sorgen zwar umgehend dafür, dass Milo das Selfie von sich in der Tussi-Attack-Underwear von explorefriends löscht, aber es ist zu spät: Das Foto hat sich längst im Netz verbreitet. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Wettbewerbskomitee oder ihre Konkurrenz beim Fashion Award darauf aufmerksam wird und sie wegen der vorzeitigen Veröffentlichung ihrer Kollektion disqualifiziert werden. Doch Jonas weiß Rat... Felix gerät unter Druck, als Rosa den Kredit, um den David ihn erpresst, verweigert. Um zu verhindern, dass David Ernst macht und seine Mauschelei im Gernergon auffliegt, versucht er, ihm mit einem Kompromiss entgegenzukommen. Aber David lässt ihn auflaufen. Felix steht mit dem Rücken zur Wand, bis er erkennt, dass David eine Achillesferse hat: Ayla. Sophie und Leon versuchen, sich nicht verrückt zu machen, bis die Ergebnisse der Fruchtwasseruntersuchung vorliegen und sie genau wissen, wie schwer die Trisomie 18 ihrer Tochter ist. Doch die Ungewissheit und das Warten setzen ihnen zu. Bang klammern sie sich an die Hoffnung, dass Leni vielleicht die Geburt überlebt und sie sie wenigstens im Arm halten können... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten