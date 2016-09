RTL Passion 13:55 bis 14:20 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 2016-09-29 05:10 Merken Obwohl zwischen Nico und Andi Eiszeit herrscht, können sie nur schwer gegen die gegenseitige Anziehung ankämpfen und geben sich ihrer Leidenschaft hin. Als Jana unvorbereitet mit dem frisch versöhnten Paar konfrontiert wird, lässt sie gekränkt ihre Schwangerschaftslüge aufleben und gibt Schmerzen vor. Jana schafft es zwar, Andi und Nico über ihre gespielten Schmerzen in einen neuen Streit zu stürzen, kann aber nicht verhindern, dass die besorgte Nico sie zum Arzt begleitet. Zu ihrer Erleichterung schafft es Jana, ihre Lüge auch beim Arzt vor Nico aufrecht zu halten. Doch dann bietet sich Nico die Gelegenheit, mit einem Blick in Janas Krankenakte Gewissheit zu erlangen. Wird sie ihrer Schwester weiter vertrauen oder die Wahrheit über Janas Lüge aufdecken? Im Gegenzug für das gestohlene Schwarzgeld verlangt Bernd von Tanja, Ansgars Druckmittel gegen ihn zu klauen. Von Ansgar wegen des fehlenden Geldes weiter unter Druck gesetzt, sieht Tanja keine andere Lösung als Bernds Forderung nachzugeben, und das Tonband aus Ansgars Schließfach zu stehlen. Tanja bereitet sich professionell mit gefälschter Vollmacht und Verkleidung auf ihren Beutezug vor. Mit einem perfekten Auftritt scheint Tanja alle Hindernisse zu überwinden. Doch dann klingelt in der Bank das Telefon. Überfordert verlangt Cécile von Leonard, sich endlich aus ihrem Leben herauszuhalten. Nachdem sie ihren Streit mit Carla beigelegt hat, glaubt sie ihr Leben wieder im Griff zu haben. Als Leonard ihr offenbart, in Zukunft die Nachtschichten zu übernehmen, damit sie sich nicht mehr begegnen müssen, akzeptiert sie dies scheinbar. Doch sie kann nicht verbergen, dass Leonards Schritt sie trifft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics