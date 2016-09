RTL Passion 12:10 bis 12:35 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 2016-09-29 03:25 Merken Während Richard und Vanessa sich einig sind, dass Simone sich bei Axel entschuldigen soll, um nicht wieder ins Gefängnis zu kommen, will Maximilian nicht, dass Simone sich vor Axel demütigt. Als Simone sich tatsächlich bei Axel entschuldigt, gibt sich dieser zunächst gönnerhaft. Doch dann schockiert Axel die Steinkamps mit einer unangenehmen Nachricht. Nachdem Isabelle Katjas Interview gefälscht hat, um Katja in einem negativen Licht darzustellen, hat sie Oberwasser. Doch sie ahnt nicht, dass Claudia den falschen Vorabdruck entdeckt und korrigiert hat. Als Katja erkennt, dass Isabelle hinter der ganzen Sache steckt, macht sie ihr eine ernste Kampfansage. Ben bringt die betrunkene Franziska nach Hause. Als Isabelle ihn darauf anspricht, dass sie nach einer anderen Lösung für Franziska suchen müssen, ist Ben entschlossen, zu seiner Verantwortung, die er für Franziska übernommen hat, zu stehen. Franziska muss sich eine harte Ansage Bens anhören und gemeinsam mit dem Eishockeyteam Strafarbeit am See leisten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Silvia Maleen (Jenny Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Matthias Paul Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser