n-tv 01:50 bis 02:30 Dokumentation Propaganda-Maschine ISIS I 2016 16:9 Live TV Merken Der "Islamische Staat" sorgt immer wieder durch Anschläge für Angst. Neben den Attentaten ist der IS vor allem eins: Eine Propaganda-Maschine. Die bekannten Videos sind nur ein kleiner Teil dessen, was täglich an Clips verbreitet wird. Zwei Jahre lang haben sieben Experten sämtliche Soziale Netzwerke und Videos gescannt und enthüllen dabei das wahre Gesicht der Terror-Organisation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Decoding ISIS