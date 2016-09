Super RTL 22:15 bis 23:15 Dokusoap Nachbarschaftsstreit Morche vs. Eckert - Terror im Treppenhaus Morche versus Eckert - Terror im Treppenhaus D 2011 Stereo HDTV Merken Helga (54) und Reinhard Morche (60) aus Lichtenberg sind verzweifelt: 'Wir leben hier wie in einem Erdbebengebiet!'. Seit drei Jahren lebt die sechsköpfige Familie Eckert in der Wohnung über ihnen, seitdem wackeln die Wände und bebt die Zimmerdecke. Reinhard Morche wurde in dieser Wohnung geboren. Von hier will er sich nicht vertreiben lassen. Deshalb beschwert er sich regelmäßig bei der Hausverwaltung oder zeigt Familie Eckert wegen Ruhestörung beim Ordnungsamt an. Hausfrau Beate Eckert (46) ist empört: 'Der Morche will uns hier hinterhältig rausekeln! Dass er einfach mal direkt bei uns klingelt, wenn ihm was nicht passt? Nee, dazu ist der zu feige!'. Reinhard Morche kontert, dass es mit Beate Eckerts Sohn Florian (24) bereits zu Rangeleien im Treppenhaus kam. Die Eheleute Morche haben Angst und fühlen sich terrorisiert. Doch genau so geht es auch Großfamilie Eckert. Besonders die neunjährige Chantal Eckert ist verängstigt. Seit knapp einem Jahr traut sich das Mädchen nicht mehr allein ins Treppenhaus: "Wenn der Herr Morche mich sieht, dann schimpft er sofort! Obwohl ich gar nichts gemacht habe." Chantals ältere Schwester Sandra (22) ist sogar davon überzeugt, dass ihre Nachbarn sie permanent beobachten und ausspionieren. Das Misstrauen sitzt tief, das Nachbarschaftsverhältnis wirkt zerrüttet. Als erfahrener Rechtsanwalt und Streitschlichter sieht Franz Obst in diesem Fall eine große Herausforderung: "Wir haben hier Nachbarn, die sich nicht einen Funken Respekt entgegenbringen. Bis jetzt gab es zwischen ihnen noch kein einziges Gespräch! Das halte ich einerseits für fatal, andererseits aber auch für eine Riesenchance!" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Franz Obst (Rechtsanwalt, Streitschlichter) Originaltitel: Nachbarschaftsstreit