Super RTL 15:45 bis 16:15 Trickserie Go Wild! - Mission Wildnis Der Kleine Heuler CDN, USA 2011 Stereo HDTV Merken Martin und Chris kehren von einem Ausflug in den Wald auf die Tortuga zurück. Doch gerade als sie ihren Freunden Stella, Chloe und Jimmy von ihren Erlebnissen erzählen, werden sie von einem merkwürdigen Geräusch unterbrochen: Ein Wolfsjunges hat sich in ihrem Rucksack versteckt. Aber wie ist es da hineingelangt, ohne dass die Kratt-Brüder es bemerkt haben? Martin und Chris müssen überlegen, wo sie überall im Wald waren... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Kratt (Chris Kratt) Martin Kratt (Martin Kratt) Originaltitel: Wild Kratts Altersempfehlung: ab 6