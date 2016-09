Super RTL 10:10 bis 10:40 Kinderserie LazyTown - Los geht's Folge: 48 LazyTown digital USA, ISL 2007 Stereo HDTV Live TV Merken In LazyTown soll endlich auch das Computer-Zeitalter Einzug halten. Die Installation der Computer soll Fred Vernetzt vornehmen. Aber hinter Fred Vernetzt verbirgt sich niemand anders als Freddie Faulig. Und der richtet natürlich ein heilloses Chaos an... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julianna Rose Mauriello (Stephanie) Magnús Scheving (Sportacus) Stefán Karl Stefánsson (Robbie Rotten) Originaltitel: Lazy Town Regie: Magnus Scheving Drehbuch: Magnús Scheving Kamera: Tómas Örn Tómasson Musik: Mani Svavarsson Altersempfehlung: ab 6