Super RTL 08:00 bis 08:25 Trickserie Calimero Der Fliegende Calimero / Die schüchterne Romi F, I 2013 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Der Bürgermeister nimmt an einem Wettbewerb für den schönsten Garten teil, doch ohne den Fliegenden Calimero hätte er nicht die geringste Chance. 2. Geschichte: Romi ist verknallt in Fabio, doch leider ist sie zu schüchtern, um ihn anzusprechen. Calimero und seine Freunde helfen ihr, mit Fabio zu reden. Leider finden sie am Anfang nicht das richtige Gesprächsthema. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Calimero

