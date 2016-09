Super RTL 06:00 bis 06:10 Trickserie Cleo und die Kunstpiraten Wilde Zeiten auf dem Bauernhof CDN 2011 Stereo HDTV Merken Skelli hat sich sein Holzbein gebrochen und will es von niemand anderem reparieren lassen als von Narrenkappe Lenny. Also machen sich die Piraten auf zur Maud Insel, wo Narrenkappe Lenny mit seinem Bullen Brötchen lebt. Skellis Holzbein ist schnell repariert. Da taucht plötzlich Admiral Carl auf. Doch diesmal hat er es nicht auf die Piraten abgesehen, sondern auf Brötchen. Denn Chromania verlangt nach einer Kuh. Doch wenn Brötchen eines nicht leiden kann, dann, wenn man ihn für eine Kuh hält. Und so jagt der Bulle den Admiral über die ganze Insel - sehr zum Spaß der Piraten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pirates - Adventures in Art

