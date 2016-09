Nick 02:10 bis 02:35 Jugendserie Zoey 101 Die Strandparty USA 2005 Merken Das Ende des Schuljahres steht an, und an der Pacific Coast Academy dreht sich alles nur noch um die Abschlussparty. Die soll an einem Strand in der Nähe stattfinden. Doch irgendwie hat Quinn etwas in den falschen Hals gekriegt, und die Fahrt zur Strandparty geht völlig schief. Zoey und ihre Freunde landen zwar am Strand, doch dummerweise am falschen. Sie befinden sich ungefähr vier Stunden von dem Ort entfernt, an dem die Schulparty eigentlich stattfindet. Zudem ist die Gegend verdammt einsam. Alle versuchen das Beste aus der Situation zu machen, bis sie jemanden finden, der helfen kann: Mr. Bender und seinen zuverlässigen Pick-up.D In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Lynn Spears (Zoey Brooks) Paul Butcher (Dustin Brooks) Sean Flynn (Chase Matthews) Kristin Herrera (Dana Cruz) Christopher Massey (Michael Barret) Alexa Nikolas (Nicole Bristow) Matthew Underwood (Logan Reese) Originaltitel: Zoey 101 Regie: Savage Steve Holland Musik: Michael Corcoran