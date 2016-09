Nick 07:45 bis 08:10 Trickserie SpongeBob Schwammkopf Harte Jungs / Der stinkreiche Schnösel USA 2002 Merken SpongeBob möchte sich unbedingt Einlass in den "Salzigen Spucknapf" verschaffen, dem Club, der ausschließlich den härtesten Jungs (und Mädels) in ganz Bikini Bottom vorbehalten ist. Stattdessen findet er sich aber bald in der "Weicheier-Hütte" wieder, einem Club, der... na ja, ist klar, oder? Doch Sponge lässt nichts unversucht, um sein Ziel doch noch zu erreichen. Der uns aus Folge 35 bekannte Squilliam Fancyson (2. Siegbert Schnösel) taucht wieder auf und stürzt Thaddäus erneut in Verlegenheit. Diesmal will der seinen alten Erzrivalen dadurch beeindrucken, dass er sich als Inhaber eines Drei-Sterne-Restaurants ausgibt. Nun muss er das auch beweisen und aus der Krossen Krabbe einen piekfeinen Schuppen machen - mit SpongeBob als Kellner, der sich für alle überraschend zu übermenschlichen Leistungen im gesamten Servicebereich aufschwingt und den Schnösel damit schwer beeindruckt. Leider bringt er zum Schluss dann doch noch ein paar Dinge durcheinander... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SpongeBob SquarePants Regie: Stephen Hillenburg Drehbuch: Stephen Hillenburg, Jay Lender, Kent Osborne, Paul Tibbitt, Merriwether Williams Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 03:30 bis 08:30

Seit 281 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 161 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 161 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 161 Min.