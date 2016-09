Zee.One 14:15 bis 16:15 Komödie English Vinglish IND 2012 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sehr erfolgreiches Comedy-Drama über die indische Hausfrau Sashi, die New York im Sturm erobert und nebenher ganz schnell Englisch lernen muss. Heimlich nimmt sie Sprachunterricht, um dem Spott ihres Mannes und ihrer Tochter zu trotzen. Im Unterricht lernt sie die mexikanische Nanny Eva und den französischen Chefkoch Laurent kennen. Gemeinsam mit ihren neuen Freunden bricht sie die Sprachbarriere. Als sie auf der Hochzeit ihrer Nichte eine Rede auf Englisch halten soll, taucht plötzlich ihre gesamte Englisch-Klasse auf. Alle Augen sind auf Sashi gerichtet. Kann sie diese Herausforderung meistern, und so ihr Selbstvertrauen zurückgewinnen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sridevi (Shashi Godbole) Adil Hussain (Satish Godbole) Mehdi Nebbou (Laurent) Priya Anand (Radha) Rajeev Ravindranathan (P Ramamurthy) Maria Romano (Yu Son) Ruth Aguilar (Eva) Originaltitel: English Vinglish Regie: Gauri Shinde Drehbuch: Gauri Shinde Kamera: Laxman Utekar Musik: Amit Trivedi Altersempfehlung: ab 6