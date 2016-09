sixx 00:00 bis 00:50 Mysteryserie Buffy - Im Bann der Dämonen Das letzte Gefecht USA 2000 Merken Adam hat einen neuen Plan. Er will die Clique um Buffy auseinanderbringen und sie alle gegeneinander aufhetzen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Michelle Gellar (Buffy Summers) Nicholas Brendon (Xander Harris) Alyson Hannigan (Willow Rosenberg) Anthony Head (Rupert Giles) Emma Caulfield (Anya Jenkins) Leonard Roberts (Forrest) Bailey Chase (Graham Miller) Originaltitel: Buffy the Vampire Slayer Regie: James A. Contner Drehbuch: Joss Whedon, David Fury Kamera: Michael E. Gershman Musik: Christophe Beck Altersempfehlung: ab 16