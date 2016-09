Hessen 10:00 bis 10:50 Dokumentation Eisbär, Affe & Co. Zoogeschichten aus Stuttgart - Wenn Blicke sprechen könnten ... Wenn Blicke sprechen könnten D 2009 Live TV Merken Vampire im Nachttierhaus: In der Wilhelma fliegen sie allerdings eher auf Obst als auf Blut - oder sie hängen einfach ab. Bei den Brillenpinguinen herrscht dagegen Betriebsamkeit. In allen Nestern wird nachgesehen, ob es die Küken auch warm und trocken haben. Ansonsten wird ausgemistet. Das sorgt für Aufregung, denn mancher Pinguin muss von lieb gewordenen schlechten Gewohnheiten lassen. Warm und trocken soll es auch der kleine Gorillajunge Upala haben. Bei ihm genügt dazu allerdings noch eine Windel, und warm ist ihm sowieso, denn er ist ununterbrochen in Bewegung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Eisbär, Affe & Co.