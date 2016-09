Hessen 04:05 bis 04:30 Ratgeber service: gesundheit Tipps für Ihre Gesundheit Thrombektomie - Die "Revolution" in der Schlaganfall-Therapie D 2016 HDTV Live TV Merken Es kommt im wahrsten Sinne des Wortes "schlagartig": eine plötzlich auftretende Durchblutungsstörung im Gehirn, die zu einem raschen Absterben von Gehirngewebe führt - ein Schlaganfall. Über 250.000 Menschen in Deutschland trifft es jährlich, und noch immer gehört der Schlaganfall zu den häufigsten Todesursachen. Bei der Standardtherapie wird versucht, das Blutgerinnsel mit Hilfe eines Medikaments aufzulösen; bei schweren Schlaganfällen ist sie aber oft wirkungslos. Doch eine neue Therapiemethode gibt jetzt Hoffnung: die mechanische Katheterbehandlung, auch Thrombektomie genannt. Mit der Thrombektomie können Blutgerinnsel auch in großen Hirngefäßen gut und vor allem schnell beseitigt werden. Denn: Je früher bei den Betroffenen eine wirksame Therapie einsetzt, desto mehr Hirngewebe lässt sich retten - deshalb zählt beim Schlaganfall jede Minute! "Service: Gesundheit" klärt: Wie erkenne ich die Anzeichen eines Schlaganfalls - sowohl als Betroffener sowie als Außenstehender? Wie verhalte ich mich richtig? Und für wen kommt die Thrombektomie in Frage? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mathias Münch Originaltitel: service: gesundheit