Hessen 20:15 bis 21:45 Magazin Mach mal lauter! Deutsche Musik voll aufgedreht D 2016 Mit "Mach mal lauter!" geht ein neues Musik-Format im hr-fernsehen an den Start. Hier wird deutscher Rock und Pop voll aufgedreht. Neben der angesagtesten deutschsprachigen Musik von Künstlern wie dem dreifachen Echo-Gewinner Joris, Revolverheld, Radio Doria, Bosse, Silly, Glasperlenspiel, Laith al Deen, Julian le Play und Wincent Weiß gibt es Talks mit den Künstlern und exklusive Eindrücke aus dem Backstagebereich - ein exklusives VIP-Ticket für die Zuschauer. Sonya Kraus und Bürger Lars Dietrich machen das, was sie am besten können, nämlich "quatschen". Ob auf oder hinter der Bühne, bei einer gemeinsamen Jam-Session der Musiker oder auf ein kleines "Band-Bierchen": Die beiden Moderatoren zeigen, was auf der Bühne und Backstage so alles passiert - auf jeden Fall ein besonderes Erlebnis für Augen und Ohren. Moderation: Sonya Kraus , Bürger Lars Dietrich Gäste: Gäste: Joris, Revolverheld, Radio Doria, Bosse, Silly, Glasperlenspiel, Laith al Deen, Julian le Play, Wincent Weiss Originaltitel: Mach mal lauter!