kabel eins 04:00 bis 04:40 Actionserie Human Target Victoria USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Gerard, der Leibwächter von Victoria, Princess of Wales, hat zu ihrem Schutz seinen Freund Christopher Chance engagiert. Die Prinzessin ist anlässlich der Präsentation der "Queens Collection" in New York und Gerard glaubt, dass ein Attentat auf sie im Gange ist. Doch die Täter sind anscheinend in den eigenen Reihen zu finden In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Valley (Christopher Chance) Chi McBride (Winston) Jackie Earle Haley (Guerrero) Christina Cole (Victoria) Erick Avari (Gerard) Rey Valentin (Tony Sorrento) Kavan Smith (Nathan) Originaltitel: Human Target Regie: Kevin Hooks Drehbuch: Mike Ostrowski Kamera: Rob McLachlan Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12