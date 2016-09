kabel eins 02:10 bis 03:55 Abenteuerfilm Ein Schatz zum Verlieben USA 2008 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Abenteurer Finn sucht seit Jahren einen legendären Millionenschatz in der Karibik - ohne Erfolg. Er ist pleite und seine Frau will sich von ihm scheiden lassen. Als er plötzlich herausfindet, wo sich der langersehnte Schatz befindet, der auch als "Mitgift der Königin" bekannt ist, versinkt auch noch sein Boot. Er hat unangenehme Gegner, die auf ihre Chance warten! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew McConaughey (Ben ?Finn? Finnegan) Kate Hudson (Tess Finnegan) Donald Sutherland (Nigel Honeycutt) Alexis Dziena (Gemma Honeycutt) Ewen Bremner (Alfonz) Ray Winstone (Moe Fitch) Kevin Hart (Bigg Bunny Deenz) Originaltitel: Fool's Gold Regie: Andy Tennant Drehbuch: John Claflin, Daniel Zelman, Andy Tennant Kamera: Don Burgess Musik: George Fenton Altersempfehlung: ab 12