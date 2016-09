kabel eins 18:55 bis 20:15 Reportage Achtung Kontrolle! Einsatz für die Ordnungshüter Elternlos! D 2016 16:9 HDTV Merken Der Kirschenmarkt im hessischen Gladenbach lockt jedes Jahr über 80.000 Gäste an. Publikumsmagnet sind die Fahrgeschäfte, und in der "Fressgasse" wird ausgelassen gefeiert. Für Ordnung und Sicherheit sorgt ein Team von 20 Security-Leuten. Und: Die A 39 bei Salzgitter ist eine beliebte Abkürzung von der Nord-Süd-Route nach Berlin - vor allem für Brummifahrer. Polizei und Zoll ziehen hier heute marode LKW aus dem Verkehr ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Achtung Kontrolle! Einsatz für die Ordnungshüter