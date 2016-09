kabel eins 13:55 bis 14:50 Krimiserie Navy CIS Was wäre wenn ... USA 2012 2016-09-30 08:30 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Während seines täglichen Stopps in einem Diner wird Gibbs von Michael Rose' Sohn angeschossen. Er versteht nicht, warum Gibbs seinem Vater, der in einer schwierigen finanziellen Lage war, nicht helfen wollte. Während Gibbs langsam das Bewusstsein verliert, sieht er sein eigenes Leben an ihm vorbeiziehen. Wie wäre es verlaufen, wenn er einiges anders gemacht hätte? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Timothy McGee) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Gary Glasberg Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 6