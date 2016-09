kabel eins 09:25 bis 10:20 Krimiserie The Mentalist Red John USA 2008 16:9 Wieder da Merken Die Polizei und einer ihrer Berater, das ehemalige TV-Medium Patrick Jane, werden zu einem Tatort gerufen: Zwei Ärzte wurden ermordet. Könnte es sich um den Serienkiller Red John handeln, der seine Opfer auf die gleiche Weise umgebracht und jedes Mal ein Smiley aus Blut an die Wand gemalt hat? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Steven Culp (Morgan Tolliver) Tim Guinee (Tag Randolph) Originaltitel: The Mentalist Regie: David Nutter Drehbuch: Bruno Heller Kamera: Bill Roe Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6