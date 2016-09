kabel eins 07:35 bis 08:30 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Kubaner USA 2008 16:9 Merken Gonzalo ist ein talentierter Baseball-Spieler. Doch in seiner Heimat Kuba hat er keine Chancen, Profi zu werden. Er flüchtet illegal in die USA. Dort kann er tatsächlich aufsteigen, doch eines Tages wird er ermordet In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Lilly Rush) Danny Pino (Scotty Valens) John Finn (John Stillman) Jeremy Ratchford (Nick Vera) Thom Barry (Will Jeffries) Tracie Thoms (Kat Miller) Shalim Ortiz (Gonzalo Luque) Originaltitel: Cold Case Regie: Kevin Bray Drehbuch: Danny Pino, Elwood Reid Kamera: Donald E. Thorin jr. Musik: Michael A. Levine

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 03:30 bis 08:30

Seit 281 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 161 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 161 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 161 Min.