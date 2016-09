kabel1 classics 19:50 bis 20:15 Comedyserie Wer ist hier der Boss? Ausgebrannt! USA 1989 Merken Samantha und Jonathan streiten sich ständig. Angela besteht schließlich auf einem Besuch bei einem Psychotherapeuten. Dort muss die gesamte Familie an einem Rollenspiel teilnehmen. Die Erkenntnis des Therapeuten: Die beiden Streithähne benehmen sich wie ganz normale Geschwister. Dafür findet er einen anderen Therapiebedürftigen: Tony, der nie "Nein" sagen kann. Er wird zu einer Sitzung für "Ausgebrannte Übermütter" verdonnert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Danza (Tony Micelli) Judith Light (Angela Bower) Alyssa Milano (Samantha Micelli) Danny Pintauro (Jonathan Bower) Katherine Helmond (Mona Robinson) Kathleen Coyne (Lisa) Kit McDonough (Rosey) Originaltitel: Who's the Boss? Regie: Asaad Kelada Drehbuch: Martin Cohan, Blake Hunter, Eric Gilliland Kamera: Mark J. Levin Musik: Larry Carlton, Robert Kraft