kabel1 classics 16:45 bis 18:25 SciFi-Film Mission to Mars USA 2000 16:9 20 40 60 80 100 Merken Gary Sinise und Tim Robbins auf dem Weg zum roten Planeten: Zum ersten Mal startet eine bemannte Mission in Richtung Mars. Doch die Expedition endet in einer Katastrophe. Ein weiteres bemanntes Raumschiff wird zum Mars geschickt, um die Tragödie zu untersuchen und mögliche Überlebende auf die Erde zurückzubringen. Als die Astronauten an ihrem Ziel ankommen, machen sie eine unglaubliche Entdeckung: Das Leben auf der Erde hat seinen Ursprung auf dem verlassenen roten Planeten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Jim McConnell) Tim Robbins (Woodrow "Woody" Blake) Don Cheadle (Luke Graham) Connie Nielsen (Terri Fisher) Jerry O'Connell (Phil Ohlmyer) Peter Outerbridge (Sergei Kirov) Kavan Smith (Nicholas Willis) Originaltitel: Mission to Mars Regie: Brian De Palma Drehbuch: Jim Thomas, John Thomas, Graham Yost Kamera: Stephen H. Burum Musik: Ennio Morricone Altersempfehlung: ab 12