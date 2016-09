kabel1 classics 09:50 bis 10:15 Comedyserie Wer ist hier der Boss? Sam in der Modelagentur USA 1989 Merken Samantha besucht in New York eine Modelagentur, weil sie einen Bericht für die Schülerzeitung schreiben soll. Dort wohnt neben anderen angehenden Models auch Samanthas Freundin Charlie. Das Mädchen stammt aus kleinen Verhältnissen. Charlie fühlt sich nicht besonders wohl; sie möchte die Ausbildung an den Nagel hängen. Samantha greift zu einer kleinen List: Charlie und ihre Gönnerin Trish treffen sich zu einem Gespräch unter vier Augen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Danza (Tony Micelli) Judith Light (Angela Bower) Katherine Helmond (Mona Robinson) Alyssa Milano (Samantha Micelli) Danny Pintauro (Jonathan Bower) Leah Remini (Charlie) Michael Learned (Trish) Originaltitel: Who's the Boss? Regie: John Sgueglia Drehbuch: Martin Cohan, Blake Hunter, Ross Brown Kamera: Mark J. Levin Musik: Larry Carlton, Robert Kraft