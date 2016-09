kabel1 classics 07:35 bis 09:20 Thriller Jedes Kartenhaus zerbricht USA 1968 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Orson Welles als genialer Drahtzieher in einem spannenden Politthriller: Den amerikanischen Boxer Reno Davis verschlägt es nach Paris, wo er eine seltsame Bekanntschaft mit einem kleinen Ausreißer macht. Er bringt den Jungen nach Hause zurück, wo ihm dessen Mutter einen Job als Hauslehrer anbietet. Bald merkt er, dass seine Gastfamilie in finstere Machenschaften verwickelt ist und die politische Ordnung im Land auf den Kopf stellen will. Reno muss flüchten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (Reno Davis) Inger Stevens (Anne) Orson Welles (Leschenhaut) Keith Michell (Hubert Morillon) Perrette Pradier (Jeanne-Marie) Geneviève Cluny (Veronique) Maxine Audley (Matilde Vosiers) Originaltitel: House of Cards Regie: John Guillermin Drehbuch: James P. Bonner Kamera: Alberto Pizzi, Piero Portalupi Musik: Francis Lai Altersempfehlung: ab 16

