SAT.1 Emotions 21:45 bis 22:30 Krimiserie Der letzte Bulle Kita des Grauens D 2011 2016-09-29 01:25 16:9 HDTV Als der Kindergärtner Felix auf dem Heimweg von der Arbeit plötzlich tot vom Rad fällt, wissen Mick und Andreas, dass etwas nicht stimmen kann. Sie sind überzeugt, dass es sich um Mord handelt, als hochdosiertes Schmerzmittel in Felix' Thermoskanne gefunden wird. Während der Ermittlungen in der "Ronald Reagan"-KITA, die von einem deutsch-amerikanischen Ehepaar geführt wird, stellen sie fest, dass dort einige Missstände herrschen. Wollte Felix darauf aufmerksam machen? Schauspieler: Henning Baum (Mick Brisgau) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Kirsten Block (Prof. Dr. Wanda Mittenzwey) Karoline Teska (Lizzy) Karoline Schuch (Dana Riedmüller) Michael Grimm (Thomas Mühsam) Bernd-Uwe Reppenhagen (Johnny Rosentritt) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Sebastian Vigg Drehbuch: Robert Dannenberg, Stefan Scheich, Michael Illner Kamera: Anton Klima Musik: Thomas Klemm Altersempfehlung: ab 6