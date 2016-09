SAT.1 Emotions 15:40 bis 16:25 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 172 D 2011 2016-09-30 08:40 16:9 HDTV Merken Conrad ist entzückt, über das öffentliche Bekenntnis von Laura zu ihm als Vater. Dennoch hält sie ihn im Alltag weiter auf Distanz ... Henriette will sich vor ihren Gefühlen für Florian schützen und bittet Ursula daher, sie vom Dienst an ihm zu entbinden. Als Florian, der ihr gerade eine Liebeserklärung machen wollte, davon erfährt, ist er zutiefst erschüttert. Zugleich fühlt er sich in seinen Sorgen bestätigt, nicht mehr liebenswert zu sein ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sabine Bach (Saskia von Hagen) Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Corinna Binzer (Vroni Lechner) Maike von Bremen (Dr. Isabelle Jung) Daniel Buder (Daniel Lechner) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, Franziska Hörisch, Didi Gassner Drehbuch: Michael Seyfried Kamera: Stefan Krause, Marc Sill Musik: Curt Cress