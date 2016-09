SAT.1 Emotions 09:45 bis 10:15 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 11 D 2005 16:9 Merken Lisa hat "es" wirklich gesagt - und David hat "es" auch gehört. Trotzdem kann sie sich gerade so herausreden, aber am nächsten Tag macht ihr Ausrutscher bei den Kollegen die Runde. David scheint sich tatsächlich einen Scherz daraus zu machen, über Lisas Liebesgeständnis herzuziehen. Sie sucht verzweifelt nach einem Ausweg und schreibt ihrem Chef schließlich einen alles erklärenden Brief ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Karim Köster (Richard von Brahmberg) Alexander Sternberg (Max Petersen) Bianca Hein (Mariella von Brahmberg) Nina-Friederike Gnädig (Sabrina Hofmann) Ulrike Mai (Helga Plenske) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Peter Zimmermann