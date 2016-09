Das Erste 03:35 bis 04:20 Show Carolin Kebekus: PussyTerror TV D 2016 Stereo Untertitel HDTV Merken Eine preisgekrönte Comedienne, urkomische Stand-Ups, hochwertige Einspieler, musikalische und witzige Gäste und die Band "Girls n' Pussies" - das sind die erfolgreichen Zutaten von "PussyTerror TV". Carolin Kebekus brilliert immer wieder mit Gesangseinlagen, sei es auf der Bühne mit ihren Gästen, sei es in Parodien wie "Wie blöd Du bist", die sich nach der Sendung im WDR-Fernsehen schnell zum Megahit im Netz entwickelt haben. In ihrer Comedy-Show, die vom WDR-Fernsehen jetzt den Sprung ins Erste macht, nimmt sie den alltäglichen Wahnsinn der Gesellschaft aufs Korn. Das Publikum im Studio und die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich weiterhin auf einen Mix aus aktuellen Stand-Ups, Parodien und Persiflagen, satirischen Einspielfilmen und unkonventionellen Musikacts freuen. Gemeinsam mit ihren prominenten Gästen widmet sich Carolin Kebekus schonungslos und trotzdem charmant den Ereignissen der vergangenen Wochen und macht auch vor Tabubrüchen nicht Halt. "Carolin Kebekus: PussyTerror TV" ist eine Produktion von BRAINPOOL TV GmbH im Auftrag des WDR. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Carolin Kebekus: PussyTerror TV