Das Erste 20:15 bis 21:45 Show Hirschhausens Quiz des Menschen D 2016 2016-09-29 00:20 Stereo Untertitel HDTV Merken Dr. Eckart von Hirschhausen nimmt den menschlichen Puls unter die Lupe und lässt die Herzen seiner Gäste höherschlagen – natürlich nur zu rein wissenschaftlichen Zwecken. Für Aufsehen sorgt Plus-Size-Model und Fotografin Silvana Denker. Sie hat mit "Bodylove" ein außergewöhnliches Projekt ins Leben gerufen: Menschen, die nicht dem klassischen Schönheitsideal entsprechen, lassen sich nur in Unterwäsche bekleidet in einer Fußgängerzone fotografieren. – vier neue Folgen, jeweils donnerstags In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dr. Eckart von Hirschhausen Gäste: Gäste: Carolin Kebekus (Komikerin), Olaf Schubert (Comedian), Linda Zervakis (Nachrichtensprecherin), Ingo Naujoks (Schauspieler), Marco Schreyl (Moderator), Jutta Speidel (Schauspielerin) Originaltitel: Hirschhausens Quiz des Menschen