Michael Wollny Trio D 2014 Live TV

Michael Wollny, geboren 1978, ist seit 2014 Professor für Jazz-Piano an der Leipziger Musikhochschule. Der international gefeierte Pianist, Komponist und musikalische Freigeist ist durch seine Art, Musik neu zu denken und stilistische Grenzen zu überwinden in kurzer Zeit in den europäischen Jazz-Olymp aufgestiegen. Er kennt die Traditionen, ist in Klassik, Pop und Jazz gleichermaßen zu Hause. Mit seinem Spiel verschmilzt er diese Einflüsse zu eigenwilligen Klanglandschaften. Gemeinsam mit Christian Weber am Bass und Eric Schaefer am Schlagzeug führt Wollny die Kunst des Triospiels zu neuen spannenden Höhepunkten. Aufzeichnung von den Leverkuser Jazztagen 2014.

Gäste: Michael Wollny (p), Christian Weber (b), Eric Schaefer (dr)
Originaltitel: Leverkusener Jazztage 2014