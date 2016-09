MDR 20:15 bis 21:00 Magazin Lebensretter Sturmtief über dem Erzgebirge: Tornado reißt in Erlabrunn Klinikdach weg / Panik am Ankerberg: Unwetter fordert 42 Verletzte beim Motorrad Grand Prix / Orkan gefährdet Zeltplatz: An der Koberbachtalsperre stürzen Bäume auf Wohnwag D 2016 2016-09-29 00:40 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Das 45-minütige Magazin "Lebensretter" berichtet jeden Donnerstag über in Not geratene Menschen sowie ihre mutigen Ersthelfer und professionellen Retter. In den TV-Beiträgen werden reale Rettungsaktionen thematisiert. Damit die Zuschauer die dramatischen Ereignisse miterleben können, werden die Aktionen an den Originalschauplätzen nachgestellt. Die Dreharbeiten werden von medizinischen Einsatzkräften, der Feuerwehr und der Hubschrauberrettung unterstützt, die jeweils bei der Rettung dabei waren. Einige der Geretteten und ihre Helfer sind zu Gast im Studio. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sven Voss Originaltitel: Lebensretter