Magazin Donnerwetter Erstaunliches - Made in Germany Außergewöhnliche Leipziger- und Münsteraner Straßentheatertruppe - TITANICK / Die Lichtgestalten der Dietlind Preiss - skurrile Objekte aus einer anderen Welt / Die alte Handwerkskunst des Blaudrucks / Das kreative Schaffen eines Cartoonisten / Ein neuer Trend: Kuschelkurse in Großstädten D 2016-09-30 In dieser Sendung lernt Moderatorin Janine Strahl-Oesterreich eine außergewöhnliche Leipziger- und Münsteraner Straßentheatertruppe kennen. TITANICK nennen sie sich und mit ihren Auftritten sorgen sie für wahre Massenspektakel. Sie spielen immer open Air und haben sich nicht nur bei uns, sondern auch international einen Namen gemacht. Ihre Geschichten erzählen sie mit beeindruckenden Kostümen, phantasievollen Bühnenbildern, mitreißender Musik und großer Akrobatik. Atemberaubende Spezialeffekte mit Pyrotechnik sowie Feuer und Wasser werden die Zuschauer staunen lassen. Janine schaut hinter die Kulissen und ist bei den Vorbereitungen und Proben des neuen Stückes "Alice" dabei. Ab 2017 geht TITANICK damit auf Tour. Außerdem in Donnerwetter: * Die Lichtgestalten der Dietlind Preiss - skurrile Objekte aus einer anderen Welt * Die alte Handwerkskunst des Blaudrucks * Das kreative Schaffen eines Cartoonisten * Ein neuer Trend: Kuschelkurse in Großstädten Moderation: Janine Strahl-Oesterreich Originaltitel: Donnerwetter!