Elefant, Tiger & Co. Total von der Rolle D 2016

Geschichten aus dem Leipziger Zoo

Total von der Rolle
Elefantdame Hoa übt den Boxentausch und ihre Nerven liegen blank. Die sensible Dickhäuterin verabscheut Veränderungen jeder Art. So ist der Gang in die neue Box eine gewaltige Herausforderung für sie. Elefantenpfleger Robert Stehr braucht viel Geduld und gute Worte. Denn die ansonsten verfressene Elefantenkuh lässt sich auch mit Futter nicht locken.

Ungewöhnliche Liebe
Die Geistermuränen sind völlig fasziniert von ihrem neuen Mitbewohner im Becken - einem Mirakelbarsch. Wo er ist, wollen sie auch sein! Obwohl sie zwei Becken zur Verfügung haben, sind sie nur noch in dem, in dem auch ihr Barsch ist. Aber was zieht sie so magisch an? Pflegerin Corina Wirth kennt das Geheimnis!

Vom hässlichen Entlein zum Hornraben
Johnny, die Handaufzucht bei den Hornraben, darf heute das erste Mal mit auf die große Afrikasavanne. Als Küken fanden die meisten Pfleger den Vogel unglaublich hässlich. Nur Irina Frink hielt zu ihm. Sie ist es auch, die seinen ersten großen Ausflug betreut. Natürlich hofft sie, dass Johnny nicht "unter die Räder kommt". Zebra, Giraffe und Strauß sind nicht gerade zimperlich und ein Huftritt kann für den jungen Vogel schlimmen Folgen haben.