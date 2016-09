ZDFkultur 04:15 bis 05:15 Musik Wacken Open Air 2016: Axel Rudi Pell D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken In Wacken, einer knapp 2000 Seelen-Gemeinde in Schleswig-Holstein weiden normalerweise ringsherum Kühe und pflügen Bauern ihre Felder. Aber ein Mal im Jahr weht ein ganz anderer Wind, nämlich, wenn dort das größte Heavy-Metal-Festival der Welt und das zweitgrößte Festival Deutschlands stattfindet: Das Wacken Open Air. Jährlich reisen über 75 000 Metal-Heads aus aller Welt an, um drei Tage lang ein ganz besonderes Festival zu feiern, das seinem Motto "Louder than hell" jedes Mal wieder gerecht wird. Wacken wird am ersten Augustwochenende zum wohl lautesteten Zeltplatz der Welt. Doch die Stimmung und der Charme dieser Veranstaltung faszinieren nicht nur die eingefleischten Heavy-Metal-Fans. Wacken ist Kult, ein Großereignis und Gesamtkunstwerk, Synonym für ein Lebensgefühl, weit über die musikalischen Genregrenzen hinaus. Axel Rudi Pell steht wie kaum ein anderer für den echten, unverfälschten Ruhr-Pott-Metal und den verkörpert er schon seit 1989 mit seiner Band. Und im exakt zweijährigen Rhythmus bringt er seither ein neues Album auf den Markt, was seine Beständigkeit und Kreativität unterstreicht. Mit seinem neuesten Werk "Game Of Sins" tourt er quer durch Europa und macht auch in Wacken Station. Der Metal Hammer schreibt: "Es gelingt Axel Rudi Pell einmal mehr, ein abwechslungsreiches, qualitativ hochwertiges Album zu präsentieren." Und seine treue Fangemeinde dankt es ihm bei seinem 5. Auftritt auf dem "heiligen Acker". In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Wacken Open Air 2016