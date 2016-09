ZDFkultur 01:45 bis 03:30 Drama Die Frau von früher D 2012 Nach dem Theaterstück von Roland Schimmelpfennig Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken "Die Frau von früher" ist eines der meistgespielten Stücke des deutschen Gegenwartsdramatikers Roland Schimmelpfennig. Ein raffiniertes Spiel mit Wirklichkeits- und Möglichkeitsformen. In Wiederholungsschleifen, Vor- und Rückblenden bricht nicht nur die Zeit, sondern ein ganzes Familiengefüge auseinander. Eine verflossene Jugendliebe taucht eines Tages wie aus dem Nichts auf und stört ein bürgerliches Familienidyll. Da steht plötzlich Franks große Liebe Romy vor der Tür und fordert ihren Platz an Franks Seite zurück - schließlich hat er ihr damals ewige Liebe geschworen. Dass Frank seit 19 Jahren mit Claudia verheiratet ist, beeindruckt sie nicht. Sie ist der festen Überzeugung, dass Frank sie nicht vergessen hat und fordert von ihm die Auslöschung seiner gesamten Zeit mit Claudia und ihrem gemeinsamen Sohn Andi. Durch Romys Beharrlichkeit verliert die Gegenwart immer mehr Substanz, bis am Ende nicht nur die Vergangenheit ausgelöscht ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Devid Striesow (Frank) Anna Loos (Claudia) Ursina Lardi (Romy) Jonas Nay (Alex) Paula Kroh (Nora) Godehard Giese (Noras Vater) Agnes Regula (Noras Mutter) Originaltitel: Die Frau von früher Regie: Andreas Kleinert Drehbuch: Stefan Kolditz, Roland Schimmelpfennig Kamera: Johann Feindt Musik: Daniel Dickmeis Altersempfehlung: ab 18