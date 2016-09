ZDFkultur 20:15 bis 21:45 Drama LENZ. D 2009 Nach dem gleichnamigen Roman von Georg Büchner 2016-09-29 00:15 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Schriftsteller Jakob Michael Reinhold Lenz, aus der Welt geworfen und von den Verantwortungen des Lebens überfordert, versucht, aus dem Leben zu fliehen. Er landet in einem kleinen Dorf, in dem der Pastor Oberlin eine Pilgerherberge betreibt. Oberlin möchte Lenz mit Gott bekannt machen. Lenz jedoch wähnt sich der Wirklichkeit verpflichtet und empfindet das als unlösbaren Widerspruch. Er begreift sich als gescheitert, stürmt in die Unschuld der Natur und in die Poesie. Die Begegnung mit der jungen Irene wirft ihn fiebrig in die kurze Unbedingtheit der Liebe. Mit ihr lebt er einen Tag und eine Nacht in Freiheit. Doch Kaufmann, sein Verleger und Auftraggeber, versucht ihn zurück zu holen aus seiner Traumwelt, zurück in die harte Realität. Andreas Morell inszeniert den Theaterfilm "LENZ." frei nach Georg Büchners gleichnamiger Novelle über den Schriftsteller Jakob Michael Reinhold Lenz. In der Hauptrolle ist Barnaby Metschurat zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barnaby Metschurat (Jakob Lenz) Karoline Teska (Irene) Ronald Kukulies (Pastor Oberlin) Lavinia Wilson (Konstanze Lenz) Rosemarie Deibel (Jakob Lenz' Mutter) Christoph Heckel (Bäcker) Regine Hentschel (Bäckersfrau Marion) Originaltitel: LENZ. Regie: Andreas Morell Drehbuch: Thomas Wendrich Kamera: Florian Foest Musik: Jens Grötzschel, Conrad Hoffmann