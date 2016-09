ZDFkultur 15:40 bis 16:30 Show Himmelweit - Ein Sommerabend mit Patrick Lindner D 1998 Stereo Dolby Merken Das Gelände des ZDF-Fernsehgartens verwandelt sich an diesem Sommerabend zu einer Open Air-Konzertbühne, auf welcher der erfolgreiche Sänger zusammen mit seiner Band "Sternengold" einige seiner größten Hits, aber auch aktuelle Titel aus seinem neuesten Album vorstellen wird. Als besonderer Gast wird Vicky Leandros erwartet, die mit der deutschsprachigen Version des "Titanic"-Welthits "My heart will go on" einen sensationellen Erfolg feiern konnte. Die Zuschauer dürfen sich auf die Fernsehpremiere ihrer neuen Single freuen und auf ein Duett mit Patrick Lindner. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Vicky Leandros (Stargast) Originaltitel: Himmelweit Regie: Thomas Raab