ZDFkultur 09:35 bis 10:20 Familienserie Wie gut, dass es Maria gibt Die Prüfung D 1989 Merken Miriam ist in der neuen Umgebung Schwester Maria bald eine große Hilfe. Wenig erfreut zeigt sich Maria, als der Weihbischof, Dekan Strathmann und Pastor Wölm sie bitten, sich an einem ökumenischen Ferienlager der Gemeinden zu beteiligen. Maria lässt sich überreden, nur Kaplan Kümmerling hat so seine Einwände gegen ein gemeinsames Zeltlager von Jungen und Mädchen. Fürchtet er doch sehr um die Moral und scheint dieser Aufgabe kaum gewachsen. Im Ferienlager geht eine furchtbare Nachricht ein: Explosion in Albertines Wohnung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thekla Carola Wied (Schwester Maria) Alexander May (Dekan Strathmann) Ursula Diestel (Eva Hagenkötter) Helmut Zierl (Kaplan Kümmerling) Gunter Berger (Pastor Siegfried Wölm) Peter Schiff (Walter Gnekow) Marina Krogull (Albertine Stiller) Originaltitel: Wie gut, dass es Maria gibt Regie: Rob Herzet Drehbuch: Justus Pfaue Kamera: Norbert Stern Musik: Christian Bruhn